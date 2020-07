Covid-19 no Belenenses SAD. Dois guarda-redes em isolamento 

Esta jornada do campeonato revelou mais um caso de Covid-19 no futebol português.

A equipa da Belenenses SAD já estava em Braga a preparar-se para ir jogar ao Dragão quando o alarme soou. O guarda-redes suplente João Monteiro acusou positivo para Covid-19 no teste obrigatório 24 horas antes da competição.

Por ter dividido quarto com João Monteiro, o guarda-redes André moreira também ficou isolado, mas passou pela banda do estádio, antes de seguir para Lisboa.

Os dois guarda-redes ficaram de fora, mas a equipa com que trabalharam toda a semana subiu ao relvado do Dragão e o jogo realizou-se com a segurança prevista no protocolo do regresso à competição.

Para evitar correr o risco de ficar sem guarda-redes, o Belenenses SAD já pediu à Liga para fazer uma inscrição extraordinária. Neste momento, Koffi - internacional do Burkina Faso - é o único disponível.