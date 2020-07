Filas para fazer análises no Hospital de Santa Maria

O Centro de Colheitas do Hospital de Santa Maria voltou a juntar dezenas de pessoas à porta do edifício, esta segunda-feira, em Lisboa.

Desde que começou o desconfinamento, as filas de utentes são constantes e existe pouco espaço para manter o distanciamento social.

Com a pandemia de covid-19, as análises tiveram de ser marcadas e as pessoas são obrigadas a esperar no exterior do edifício devido à lotação do espaço.

Esta medida obriga a que vários utentes tenham de se deslocar ao hospital com maior antecedência, o que acaba por provocar filas mais visíveis no exterior deste serviço que serve vários serviços do Hospital de Santa Maria.