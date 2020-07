Governo garante que concelho de Reguengos de Monsaraz não vai ser isolado

O secretário de Estado da Saúde não equaciona isolar o concelho de Reguengos Monsaraz, que conta já com mais de 160 casos de infeção por Covid-19.

António Lacerda Sales garante que o país tem meios suficientes para dar resposta não só aos surtos no Alentejo, como aos de outras regiões.

Reguengos de Monsaraz vive dia negro

Em Reguengos de Monsaraz, mais três pessoas morreram por Covid-19. O surto que começou num lar já matou 12 pessoas.

As vítimas, uma mulher de 93 anos, um homem de 82, e outro de 52, que é a primeira vítima na comunidade do surto detetado num lar em 18 de junho, estavam todas internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Mais seis mortos e 232 novos casos em Portugal

Portugal regista esta segunda-feira mais seis óbitos por covid-19, em relação a domingo, e mais 232 casos de infeção confirmados, dos quais 195 na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.620 e o total de casos confirmados é de 44.129.

Em termos percentuais, aumento do número de óbitos foi 0,4%, (passou de 1.614 para 1.620) e o aumento do número de infetados foi de 0,5%, (de 43.897 para 44.129).