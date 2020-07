Museu do Louvre reabre após quase 4 meses fechado 

O Louvre - o museu mais visitado do mundo - reabriu esta segunda-feira, em Paris, depois de encerrar a 13 de março, por causa da pandemia do novo coronavírus.

O museu que guarda a emblemática Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, recebia nos meses de verão cerca 50 mil pessoas por dia. Esta segunda-feira, entraram no museu menos de 7 mil. Até março, os visitantes estrangeiros representavam 75% das entradas no museu.

Durante os meses em que ficou encerrado, o Louvre perdeu 40 milhões de euros de receitas de bilheteira.

Agora, reabre com medidas de segurança face à pandemia. É obrigatório o uso de máscara e os grupos de visitantes não podem ter mais de 25 pessoas.

Neste primeiro dia, quem visitou o Louvre não foi confrontado com as longas filas e, no interior do museu, o espaçamento entre pessoas permitiu uma visita mais tranquila.

França regista mais de 29 mil mortes por Covid-19

Desde o início da pandemia, França já registou 29.893 mortes por Covid-19. Dos 166.960 infetados no país, 77.060 já recuperaram. O governo francês começou a aliviar restrições desde meio de maio. A Torre Eifell, por exemplo, reabriu a 25 de junho.

Pelo menos 535.027 pessoas morreram em todo o mundo devido à pandemia do novo coronavírus desde que surgiu, em dezembro, na China, segundo um balanço da agência France Presse.

Mais de 11.483.400 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios, desde o início, dos quais 6.214.206 são dados como curados.