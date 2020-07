Realizados 140 testes à Covid-19 no Lar Quinta Alegre

O número de casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus aumentou no Lar Quinta Alegre, na freguesia de Santa Clara, em Lisboa.

O lar regista oito infetados, sendo que três são utentes. Neste equipamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já foram realizados 140 testes à Covid-19.

Covid-19: DGS anuncia visitas de "caráter pedagógico" aos lares de idosos

A diretora-geral da Saúde anunciou esta segunda-feira que vão ser feitas nos próximos meses visitas de "caráter pedagógico" aos lares de idosos para "minimizar o risco" de transmissão de Covid-19.

Questionada sobre as medidas previstas para estas instituições que acolhem idosos, a diretora-geral da Saúde sublinhou que nos lares estão as pessoas mais vulneráveis, sendo, por isso, essencial trabalhar com os profissionais e com as entidades que gerem estas instituições" de forma a "minimizar o risco".