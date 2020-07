Bastonário da Ordem dos Médicos diz que há falta de meios para gerir pandemia

O bastonário da Ordem dos Médicos disse que a falta de meios é um dos motivos que justifica a dificuldade a gerir a pandemia provocada pelo novo coronavírus na área da Grande Lisboa.

Miguel Guimarães acredita que ainda há tempo e que POrtugal está preparado para enfrentar uma segunda vaga da Covid-19, mas alerta que a situação não pode continuar no inverno.

Nos últimos dias voltaram a surgir críticas ao Sistema de Notificação de Doenças e a Direção-Geral da Saúde desculpou-se com a complexidade do processo que envolve médicos, laboratórios e autoridades de saúde. Uma vez que nem todos notificam a tempo e horas, existem disparidades entre a realidade no terreno e no boletim oficial.

Portugal regista nove mortes e 287 casos nas últimas 24 horas

Portugal regista hoje mais nove óbitos por Covid-19, em relação a segunda-feira, e mais 287 casos de infeção confirmados, dos quais 207 na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.629 e o total de casos confirmados é de 44.416.