Covid-19: Centros de testes nos Estados Unidos estão a ficar sem capacidade

Os especialistas avisam que os Estados Unidos está ainda na primeira fase da pandemia e acreditam que o balanço vai piorar nas próximas semanas.

Os casos estão a aumentar, os hospitais batem recordes de internamentos e os centros de testes estão a ficar sem capacidade de testagem.



Milhares de estudantes estrangeiros podem perder o visto



Por causa da pandemia, milhares de estudantes estrangeiros poderão perder o visto e ter de sair dos Estados Unidos, se as respetivas universidades optarem por substituir as aulas presenciais por cursos online.

Com esta decisão, estão em causa tanto os vistos F1 (para estudos universitários) como M1 (para formações profissionais).

As universidades norte-americanas, que têm em média 5,5% de estudantes estrangeiros e são bastante dependentes das propinas destes, encerraram em março e mudaram para o ensino online, numa tentativa de conter a propagação do novo coronavírus, que causa a doença covid-19.

Na ausência de uma vacina, algumas universidades, entre as quais a do Estado da Califórnia e a de Harvard, anunciaram que irão continuar com as aulas online, a 100%, no início do novo ano letivo.