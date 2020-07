Covid-19: Espanha regista quatro mortes e 124 novos casos nas últimas 24 horas

Espanha registou quatro mortes nas últimas 24 horas com a covid-19 e 124 novos casos de pessoas infetadas, segundo o relatório divulgado esta terça-feira com a atualização da situação epidemiológica no país.

O Ministério da Saúde espanhol atualizou para 28.392 o número total de óbitos com a pandemia, mais quatro do que na segunda-feira, havendo nove pessoas que faleceram na última semana, dos quais quatro na comunidade autónoma de Madrid, a mais atingida pela pandemia.

Por outro lado, o total de pessoas infetadas desde o início da doença é de 252.130, dos quais 124 diagnosticados nas últimas 24 horas.

A comunidade autónoma da Catalunha é a região com mais novos casos (36), seguida de Aragão (26) e de Madrid (22).

O relatório diário com a atualização da situação epidemiológica no país informa que já passaram pelos hospitais 125.616 pessoas com a covid-19, tendo dado entrada na última semana 157.

Espanha luta para controlar vários surtos de coronavírus no país

As autoridades sanitárias espanholas manifestaram nas últimas horas preocupação com os surtos de coronavírus no país, principalmente nos municípios de Segrià, na Catalunha, e de A Mariña, na Galiza, que mantêm confinadas quase 300.000 pessoas.

O Governo aprovou esta terça-feira a prorrogação até 30 de setembro próximo de algumas das medidas incluídas no "escudo social" contra a crise causada pela covid-19, incluindo o "subsídio social", a garantia de fornecimentos básicos, a moratória sobre o aluguer de casa e a dívida hipotecária, entre outras.

O Governo regional da Catalunha está a ponderar a obrigatoriedade de usar "sempre" a máscara como meio de luta contra a covid-19.