Espanha luta para controlar vários surtos de coronavírus no país

Espanha dá um passo atrás se necessário e até as festas de San Fermin, em Pamplona, acontecem mas sem touros.

Por toda a Europa começaram a reabrir museus, salas de teatro e de ópera. No Louvre, em Paris, e no La Scala, em Milão, já há gente, mas muito menos do que nos dias antes da pandemia.

O Museu do Louvre reabriu esta segunda-feira e o La Scala abriu portas para um concerto rodeado de medidas de segurança. Foi obrigatório o uso de máscara e o público manteve distanciamento entre si.