António Costa visita concelhos mais afetados pela pandemia

António Costa disse esta quarta-feira que as 19 freguesias da Grande Lisboa não deverão sair do estado de calamidade na próxima avaliação do Governo.

No entanto, o primeiro-ministro põe a hipótese de que a Área Metropolitana de Lisboa passe para um grau menos elevado do que o atual estado de contingência.

Declarações feitas em Sintra, depois de uma reunião com as autoridades e antes de outra semelhante na Amadora.

Mais 2 mortes e 443 casos de Covid-19 em Portugal

Portugal regista esta quarta-feira mais dois óbitos por Covid-19, em relação a terça-feira, e mais 443 casos de infeção confirmados, dos quais 327 na região de Lisboa e Vale do Tejo segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.631 e o total de casos confirmados é de 44.859.

Em termos percentuais, o aumento do número de óbitos foi de 0,12% (passou de 1.629 para 1.631) e o aumento do número de infetados foi de 0,99% (de 44.416 para 44.859).

Lisboa e Vale do Tejo registou um morto nas últimas 24 horas (514 ao todo) e a região do Alentejo outro morto, passando a 18 óbitos no total.

A DGS regista mais um internamento nas últimas 24 horas, que passaram de um total de 511 para 512, mas há menos duas pessoas nos cuidados intensivos, sendo agora 74.

Lisboa e Vale do Tejo, com 21.256 infetados, permanece como a região onde se regista o maior número de novos casos, 327 nas últimas 24 horas.