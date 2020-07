Benfica acha "incompreensível" Liga manter formato de todas as competições

A Benfica SAD critica a decisão da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) de manter todas as competições da próxima época no mesmo formato das edições anteriores, face à pandemia de covid-19, segundo comunicado esta quarta-feira divulgado pelas águias.

O clube da Luz manifesta "o seu protesto e a sua enorme preocupação" em virtude das "circunstâncias excecionais que se vivem e face à decisão anunciada pela LPFP da manutenção de todas as competições no mesmo formato das edições anteriores".

Entre outros argumentos, os encarnados realçam que "esta decisão é incompreensível e contraria toda a reflexão que se tinha vindo a fazer sobre a necessidade de redimensionar e compatibilizar o calendário das competições, perante a redução em um mês da duração da próxima época futebolística, que será a mais curta de sempre, com apenas nove meses".

O Benfica também sublinha que se tem vindo a assistir nos últimos anos, "à reformulação dos quadros competitivos (por exemplo, o fim da Taça da Liga em alguns países) face à conclusão de que há cada vez mais jogos para os mesmos jogadores".

E acrescenta: "Os calendários nacionais e internacionais fazem com que alguns dos nossos jogadores realizem mais de 60 jogos por temporada, o que numa época com menor duração agudiza as preocupações de todos os clubes".