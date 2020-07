A morte de um idoso de 73 anos, utente do lar de Reguengos de Monsaraz (Évora), elevou para 15 o número de óbitos relacionados com o surto de covid-19 existente neste concelho, revelou esta quarta-feira a câmara.

Segundo o município, no comunicado divulgado hoje com os dados mais recentes da situação epidemiológica local, o homem infetado com covid-19 morreu na terça-feira à tarde, no Hospital do Espírito Santo, onde estava internado.