DGS diz que estudo em comboios de Lisboa é apenas um indício

A diretora-geral da Saúde explicou o estudo que foi citado pelo Presidente da República que afasta a ligação entre as linhas de comboios e os novos casos de Covid-19 na região de Lisboa.

Graça Freitas diz que isto não contradiz a OMS que ainda recentemente admitiu a transmissão aérea como uma das formas de contaminação pelo coronavírus.

Mais 2 mortes e 443 casos de Covid-19 em Portugal

Portugal regista esta quarta-feira mais dois óbitos por Covid-19, em relação a terça-feira, e mais 443 casos de infeção confirmados, dos quais 327 na região de Lisboa e Vale do Tejo segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.631 e o total de casos confirmados é de 44.859.

A DGS regista 512 internamentos (mais um face a ontem) e 74 doentes nos cuidados intensivos (menos dois em relação a terça-feira).

Lisboa e Vale do Tejo, com um total de 21.256 infetados, permanece como a região onde se regista o maior número de novos casos, com mais 207 nas últimas 24 horas.