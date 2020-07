Jogador do Flamengo testa positivo à Covid-19 a horas da final da Taça do Rio

Um futebolista do Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, testou esta quarta-feira positivo à Covid-19 e foi "colocado em quarentena e substituído" na convocatória para a final da Taça do Rio, marcada para as 01:30 de Lisboa de quinta-feira.

"Nesta quarta-feira, a comitiva realizou os testes moleculares no centro de treinos (CT). Um atleta testou positivo e foi prontamente afastado, colocado em quarentena e substituído por outro na convocatória. Todos os 40 componentes envolvidos no jogo de hoje estão aptos a trabalhar normalmente", pode ler-se numa curta nota publicada na rede social Twitter do clube carioca.

O comunicado não identifica o atleta que testou positivo à Covid-19, depois de, em maio, três jogadores terem testado positivo e vários elementos da equipa técnica e direção se terem tornado em casos confirmados.

Na madrugada de quinta-feira, a equipa de Jesus defronta o rival Fluminense e, em caso de vitória, poderá erguer a Taça do Rio e ostentar o título de campeão carioca, dado ter registado a melhor pontuação na fase regular e ter ganho, já, a Taça Guanabara.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 544 mil mortos, incluindo 1.629 em Portugal.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (quase 1,67 milhões de casos e 66.741 óbitos), depois dos Estados Unidos, com o presidente, Jair Bolsonaro, entre os casos confirmados.

Geograficamente, o foco da pandemia no país está em São Paulo, estado que tem hoje 332.708 pessoas diagnosticadas e 16.475 vítimas mortais, sendo seguido pelo Ceará, que acumula 124.952 casos e 6.556 óbitos devido à Covid-19.

Outro dos estados mais afetados pela pandemia é o Rio de Janeiro, que acumula 124.086 infetados e 10.881 mortes.