Milhares de pessoas tomaram as ruas de Belgrado em fortes protestos contra o Governo

A noite na capital do país foi bastante violenta com os manifestantes a tentarem ocupar até o Parlamento. Os gregos não querem receber os sérvios durante as férias com medo da doença.

Sérvia volta a impor recolher obrigatório devido ao aumento de casos de Covid-19

O Presidente da Sérvia anunciou ontem a reintrodução a partir de sexta-feira de um recolher obrigatório, após o país ter registado esta terça-feira o número mais elevado de mortos num único dia devido à pandemia da Covid-19.

O Presidente Aleksandar Vucic definiu a situação na capital, Belgrado, de "alarmante" e "crítica", num a altura em que os hospitais da cidade começam a atingir o limite da capacidade.

Vucic disse que o Governo vai reimpor um recolher obrigatório a partir de sexta-feira, mas não forneceu detalhes sobre os seus termos e duração.