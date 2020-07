A primeira ida ao cabeleireiro depois do confinamento

Três meses depois, foi permitido que as pessoas voltassem aos cabeleireiros, em Inglaterra. A agência Reuters fotografou 13 pessoas de Londres, capturando dois momentos distintos: o antes e o depois de uma ida ao cabeleireiro.

Inglaterra entrou no fim de semana passada na terceira fase do plano de desconfinamento, com a reabertura de bares, restaurantes, hotéis, cabeleireiros e outros negócios pela primeira vez depois de terem fechado em abril, devido à pandemia do novo coronavírus.

Reino Unido regista mais de 44 mil mortes

De terça para quarta-feira, o Reino Unido registou 126 mortes devido à covid-19, totalizando 44.517 desde o início da pandemia.

Foram também identificadas mais 630 pessoas infetadas, elevando o número total de casos de contágio confirmados para 286.979.

Número de infetados pelo novo coronavírus no mundo já ultrapassa os 12 milhões

Mais de 12 milhões de casos de Covid-19 foram oficialmente declarados em todo o mundo. Mais de metade nos EUA e na América Latina, revela a AFP num balanço realizado às 11:00 de Lisboa.

Há pelo menos 12.063.425 de casos de infeção e 549.451 mortos.

A maioria dos casos foi declarada nos Estados Unidos, com 3.055.101 casos e 132.309 mortos, e no Brasil, com 1.713.160 casos e 67.964 mortos.

O número de casos oficiais duplicou deste 31 de maio. Nos últimos sete dias, houve 1,3 milhões de novos casos.