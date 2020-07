A região de Lisboa e Vale do Tejo tem neste momento 102 surtos de Covid-19, segundo os especialistas, sendo que os lares e o contágio dos idosos é, nesta altura, um dos focos da atenção das autoridades de saúde.

Situação de calamidade vai continuar em vigor nas freguesias mais afetadas.

Mário Durval, delegado regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, avisa que as direções dos estabelecimentos têm de manter as medidas para evitar a propagação do vírus, e deixa um alerta.

Veja também: