Ministério Público faz "averiguações" sobre surto em Reguengos de Monsaraz

O Ministério Público (MP) indicou esta quinta-feira que "está a proceder a averiguações" sobre o surto de covid-19 que surgiu num lar em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, que já provocou 16 mortos.

Questionado pela agência Lusa sobre a eventual abertura de um inquérito, o magistrado do MP coordenador da Comarca de Évora respondeu: "O Ministério Público está a proceder a averiguações sobre o assunto e situação em causa".

Com a situação no lar, o concelho de Reguengos de Monsaraz regista o maior surto no Alentejo da doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, com um total, segundo dados desta quinta-feira, de 131 casos ativos, 16 mortos e 14 pessoas curadas (cinco funcionários do lar e nove pessoas da comunidade).

O processo de descontaminação do lar onde começou o surto

O lar de Reguengos de Monsaraz foi descontaminado na quarta-feira. O processo feito por 33 militares demorou quatro horas.

Para a descontaminação poder acontecer, os idosos infetados foram transferidos para o Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições do município. Os utentes que não estão infetados estão em casa de familiares ou noutras instalações de apoio.

São necessários dois testes negativos para os utentes do lar poderem regressar. Vão começar a ser testados esta quinta-feira.

O surto que teve início no lar há 3 semanas é o maior no Alentejo.

DOIS MUNICÍPIOS ESPANHÓIS PEDEM ENCERRAMENTO DA FRONTEIRA COM PORTUGAL

Dois municípios espanhóis, localizados na província de Badajoz, enviaram uma carta ao delegado do Governo da Estremadura a pedir o encerramento das fronteiras com Portugal.

Os autarcas de Villanueva del Fresno e Valencia del Mombuey pedem o encerramento urgente das "fronteiras e passagens de fronteira", na área dos municípios junto ao Alentejo.

De acordo com os media locais, o pedido surge na sequência do surto de Covid-19 em Reguengos de Monsaraz e do surgimento de novos casos na região espanhola.

PORTUGAL COM MAIS 13 MORTES E 418 NOVOS CASOS DE COVID-19

A Direção-Geral da Saúde anunciou esta quinta-feira a existência de um total de 1.644 mortes e 45 277 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

São mais 13 vítimas mortais e mais 418 novos casos de infeção nas últimas 24 horas.

Em termos percentuais, o aumento do número de óbitos foi de 0,8% (passou de 1.631 para 1.644) e o aumento do número de infetados foi de 0,9% (de 44.859 para 45.277).