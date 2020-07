Dados em falta nos boletins relativos à Covid-19 vão ser atualizados esta sexta-feira

Marta Temido revelou que vai ser feita, esta sexta-feira, a atualização dos boletins da Covid-19 com os dados que estão em falta.

A Ministra da Saúde confirmou ainda que a evolução da pandemia está a estabilizar.

"A evolução da taxa de incidência nos últimos 14 dias mostra uma certa constância com uma ligeira redução em alguns concelhos e freguesias", explica Marta Temido na habitual conferência de imprensa.

De acordo com o semanário Expresso de 4 de julho, há laboratórios, universidades e médicos que não registam os casos positivos de Coivd-19.

Há, por exemplo, diferenças entre o número total de infeções e a distribuição por concelhos, como é o caso do Porto ou Lousada, que estão há semanas sem novos infetados, mas os hospitais negam esses números.

Os profissionais e antigos responsáveis na Saúde questionam mesmo a real dimensão da pandemia em Portugal.

A Direção-Geral da Saúde esclareceu, nesse mesmo dia, que depende da notificação atempada dos médicos e dos laboratórios para identificar os novos casos de covid-19 no país.

Em comunicado, a DGS disse que o SINAVE - Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica - precisa dessa notificação para fazer o boletim que é disponibilizado todos os dias.

As autoridades de saúde explicam ainda que, depois de registados, os dados são submetidos a análise para garantir que são fidedignos e para fazer os contactos com as pessoas mais próximas dos infetados.