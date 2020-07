O som do violino pelos corredores dos Cuidados Intensivos num hospital do Chile

Duas vezes por semana, no final do turno, Damaris Silva, enfermeira da Unidade de Cuidados Intensivos no Hospital El Pino, em Santiago, no Chile, toca o seu violino pelos corredores, para criar um momento de alegria a todos os pacientes infetados com a Covid-19, que estiveram em estado crítico, e colegas de profissão, que estão exaustos.

No reportório, as melodias são todas de temas de músicas populares da América Latina.

Até ao momento, o Chile regista cerca de 300.000 casos de infeção por Covid-19 e mais de 6.00 vítimas mortais, sendo que a capital, Santiago, é a cidade mais afetada.

