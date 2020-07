Rui Moreira diz-se preocupado com o que viu “nas redondezas do Dragão”

A equipa do FC Porto foi recebida em euforia por centenas de adeptos no Dragão depois da vitória - na quinta-feira - em Tondela, que colocou o clube a um ponto do título.

O ministro da Administração Interna e o Presidente da Câmara Municipal do Porto apelam aos civismo dos adeptos nos festejos.