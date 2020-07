Coronavírus na Europa. Quarto dia de protestos em Belgrado

A Europa está perto de atingir a meta dos três milhões de infetados com o coronavírus.

Na Sérvia, a população tem-se insurgido contra as medidas de confinamento decretadas pelo Governo. Há quatro dias que as ruas se enchem de manifestações que têm terminado em confrontos com a polícia.

Este sábado a polícia teve de reagir com gás lacrimogéneo. 20 pessoas ficaram feridas e outras 70foram detidas.

As manifestações, algumas pacíficas, começaram por ser contra o recolher obrigatório para este fim-de-semana. O Governo recuou, e agora os manifestantes protestam contra a atuação do Presidente.