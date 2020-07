Covid-19: Reabertura faz disparar números de em Brasília 

De portas fechadas durante vários meses, Brasília era, até agora, um bom exemplo de controlo do surto. Mas a reabertura, considerada prematura pelos especialistas, está a pôr em causa o esforço feito.

A capital tem mais infeções per capita do que qualquer outra grande cidade no brasil.

2133 casos confirmados por 100 mil habitantes o que representa o dobro da àrea metropolitana de São Paulo ou do Rio de Janeiro.

Ginásios e cabeleireiros reabriram esta semana. Na próxima é a vez de bares e restaurantes, na tentativa de recuperar o prejuízo causado pela pandemia.

Sob pressão, um pouco por todo o país, prefeitos e governadores começaram a relaxar as medidas de isolamento, apesar de o virus continuar a dar sinais de força. Desde o início do surto já morreram mais de 70 mil pessoas e, nas últimas horas, o país ultrapassou a barreira de 1 milhão e 800 mil infectados.

Entre eles está o próprio presidente, Jair Bolsonaro, que tem estado em isolamento no Palácio da Alvorada desde que garantiu ter testado positivo.