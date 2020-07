Covid-19. DGS divulga recomendações para a construção civil

A Direção Geral da Saúde divulgou este sábado um conjunto de medidas para ajudar a prevenir e controlar a Covid-19 na construção civil, um dos setores onde foram registados vários surtos de contágio.

O uso de máscara para os trabalhadores da construção civil passou a ser recomendado. Nas obras, também deve passar a haver dispensadores de desinfetantes, água, sabão, papel das mãos e caixotes do lixo.

Sempre que possível, os trabalhadores devem manter uma distância de dois metros entre eles e os instrumentos de trabalho devem ser desinfetados quando utilizados por pessoas diferentes.

Continuam a trabalhar com sintomas por medo de perderem o emprego

No mês de maio, o desemprego no setor aumentou quase 20% em relação ao mesmo mês do ano passado. Nas duas primeiras semanas de junho foram feitos mais de 7.500 testes na construção civil, num universo de 350 mil trabalhadores.

Dos testados, quase 600 deram positivo, o que significa 7,5% de infetados. Continuam a trabalhar com sintomas de Covid-19 por medo de perderem o emprego.