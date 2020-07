Governo elogia combate à pandemia em Odivelas

Duarte Cordeiro, coordenador do Governo no combate à Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, acredita que as medidas mais restritivas impostas em Odivelas estão a ter resultados positivos.

O secretário de Estado dá por isso a entender, à semelhança do município, que deve manter-se a situação de calamidade no concelho.

Odivelas possui 380 casos ativos do coronavírus numa população de 160 mil habitantes.

Face à estabilização da situação, o responsável governamental apontou para a "importância das medidas adotadas associadas ao estado de calamidade, não só pelo impacto junto dos cidadãos na prevenção, como também pelo resultado que permitiu em termos do combate".

Reunião entre autarcas e Governo

Membros do Governo estão a reunir-se com autarcas dos concelhos cujas freguesias estão em estado de calamidade devido à covid-19.

No encontro em Odivelas estiveram presentes o secretário de Estado da saúde, o secretário de Estado do Emprego e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que assume também este papel de coordenador regional de Lisboa e Vale do Tejo no combate ao vírus.

O objetivo destas reuniões é perceber se estão a ser cumpridas as medidas de segurança e que resposta está a ser dada às famílias.

O primeiro-ministro não esteve presente na reunião, ao contrário do que aconteceu noutros concelhos como Loures, Amadora e Sintra.

