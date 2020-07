Mais 8 mortes e 342 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de um total de 1.654 mortes e 46.221 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

São mais 8 vítimas mortais e mais 342 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, sendo que a região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizou mais 259 casos.

Os dados dos pacientes infetados, contabilizados de sexta-feira para sábado correspondem a 342. No entanto, foram ainda acrescentados 200 casos no Boletim Informativo devido a uma revisão feita pela DGS nos últimos dias.

O número de doentes internados desceu para 459, menos 12 do que na sexta-feira. Nos cuidados intensivos estão 68 pessoas.

A lista dos países que não deixam entrar quem chega de Portugal

A Europa está a reabrir as fronteiras, mas quem viaja de Portugal encontrar quarentenas obrigatórias ou mesmo portas fechadas.

A Áustria tem as fronteiras abertas a 35 Estados europeus, mas Portugal está fora dessa lista. O país justifica a exclusão com a "situação epidemiológica" do coronavírus em Portugal.

No Chipre, as autoridades locais criaram duas categorias de países de onde se pode viajar: uma indica os países com a doença mais controlada e a outra menos. Portugal não está em nenhuma das categorias.

A Dinamarca criou uma lista vermelha, onde estão Portugal e Suécia. As fronteiras dinamarquesas só estão fechadas para estes dois países.

Os passageiros que partem de Portugal não podem entrar na Eslováquia, Finlândia, Letónia, Lituânia e Roménia.

António Costa vê no plano de recuperação económica um "esforço de reindustrialização do país"