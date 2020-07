Covid-19 na Europa. Concerto em Nice juntou cinco mil pessoas na rua

Na Europa, vários países lidam com um aumento de infeções do coronavírus em resultado do desconfinamento e de não serem cumpridas as regras de distanciamento.

Em Nice, na Riviera Francesa, um concerto na rua de um conhecido produtor e DJ reuniu mais de cinco mil pessoas. Sem barreiras, nem distância de segurança, a maioria das pessoas que assistiu ao concerto ou que se juntou na praia não usava máscara.

O presidente da Câmara de Nice assegurou que a lotação máxima de pessoas foi cumprida, graças a um sistema de contagem, e anunciou que o uso de máscara será obrigatório em todos os eventos da cidade.

