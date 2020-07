Jogador do Belenenses SAD retirado do banco por não ter cumprido 14 dias de isolamento

O jogador do Belenenses SAD, André Moreira, foi retirado do banco de suplentes, ao intervalo do encontro com o Moreirense, do passado sábado, por ordem de Graça Freitas, diretora-geral de Saúde.

Em causa está o facto de o jogador, depois de ter estado em contacto com um atleta da equipa infetado, não ter cumprido os 14 dias de isolamento obrigatório, mesmo depois de ter realizado três testes à Covid-19, e de todos terem tido um resultado negativo.

A decisão de colocar o jogador em campo, mesmo que no banco de suplentes, foi tomada pelo pneumnologista Filipe Froes antes de se iniciar a partida.