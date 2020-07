Mais 6 mortes e 291 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este domingo a existência de um total de 1.660 mortes e 46.512 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

São mais 6 vítimas mortais e mais 291 novos casos de infeção nas últimas 24 horas.

O número de doentes internados subiu para 462, mais 3 do que no sábado. Nos cuidados intensivos estão 64 pessoas, menos 4 do que no dia anterior.

O ex-ministro da Saúde e especialista em saúde pública afirmou este sábado em entrevista à SIC Notícias que o país tem tendência a exagerar em gestão de expectativas, explicando que “em março não estávamos imunes” e que agora também “não estamos a caminho de uma situação caótica”, referindo-se à pandemia de Covid-19.

Sobre a imagem do país, Adalberto Campos Fernandes diz que a mensagem que o Governo está a passar não ajuda, mas garante que Portugal está no “radar europeu” por razões objetivas e não por se tratar de uma “conspiração”.

O especialista em saúde pública, professor e ex-ministro da Saúde também disse em entrevista à SIC Notícias que não descarta voltar para a política.

Casos de Covid-19 poderão aumentar três semanas depois do arranque das aulas

Os especialistas esperam um aumento significativo de casos de Covid-19 a partir de outubro, cerca de três semanas depois do arranque das aulas, marcado para 14 de setembro. Segundo o Expresso, o alerta já chegou à Direção-Geral da Saúde.

A subida poderá ser maior nas zonas com mais população, como é o caso de Lisboa e Porto. O risco vai continuar elevado até fevereiro e poderá pressionar ainda mais os hospitais.