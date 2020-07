Covid-19: México é o quarto país do mundo com mais mortos

O México tornou-se no domingo no quarto país do mundo com mais mortes causadas pela Covid-19, de acordo com um balanço da agência de notícias France-Presse baseado em fontes governamentais mexicanas.

"Há no México 299.750 contágios confirmados e 35.006 mortos", desde o início da epidemia no país, indicaram as autoridades sanitárias mexicanas numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

No domingo, a Itália contabilizou 34.954 mortes causadas pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

ESPECIAL SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS

Os Estados Unidos são o país com o maior número de mortos (mais de 135 mil), seguindo-se o Brasil (72.100), o Reino Unido (44.819) e desde domingo o México.

No início de junho, o México iniciou a reabertura das atividades económicas não essenciais.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 566 mil mortos e infetou mais de 12,79 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

