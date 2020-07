Covid-19. Estamos preparados para o inverno?

O boletim epidemiológico apresentado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde apresenta mais duas mortes por Covid-19 e 306 novos casos de infeção em relação a domingo.

O número de doentes internados subiu para 467, mais cinco do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 63 pessoas.

A jornalista da SIC Dulce Salzedas esteve na Edição da Tarde para fazer uma análise dos números da pandemia em Portugal e aquilo que se pode esperar ou antecipar para o outono/inverno.

Nos últimos dias houve acertos dos números em Portugal, por parte das entidades de saúde. Dulce Salzedas explica que não é a primeira vez que isto acontece e que este tipo de acertos ocorre porque o sistema de informação em saúde é "complexo e confuso", uma vez que engloba dois “subsistemas”, um que trata dos casos positivos de Covid-19 e outro onde são inseridos os dados dos utentes.

Governo mantém restrições na Grande Lisboa

O Governo vai manter todas as restrições na região da Grande Lisboa porque considera que ainda não há condições para atenuar as medidas impostas devido à pandemia do novo coronavírus.

As 19 freguesias vão manter-se em situação de calamidade e a Área Metropolitana de Lisboa fica em contingência por mais 15 dias.

O Executivo esteve reunido, esta segunda-feira, com os cinco autarcas dos concelhos mais afetados: Lisboa, Loures, Sintra, Amadora e Odivelas.