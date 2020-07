Diretores das escolas ponderam ensino misto ou à distância

Os professores e diretores das escolas estão preocupados com o início do ano letivo. Consideram que será dificil cumprir as orientações da Direção Geral da Saúde quanto às regras de distanciamento e pedem ao Ministério da Educação para ponderar a abertura do ano lectivo em regime misto em vez de presencial.

A Associação Sindical dos Professores Licenciados já pediu para reunir com o Ministério da Educação por considerar insuficientes as orientações para o novo ano letivo, nomeadamente, a distância mínima entre alunos nas salas de aula ou o desdobramento de turmas.