Homem de 26 anos detido em Miranda do Douro por desrespeitar confinamento obrigatório

A GNR deteve em Miranda do Douro um homem de 26 anos por não respeitar a medida de confinamento obrigatório que lhe foi decretada pela autoridade de saúde pública naquele concelho do distrito de Bragança, indicou hoje fonte policial.

"O homem encontrava-se infetado pela Covid-19 e circulava na via pública naquele concelho, tendo sido detido pelas autoridades por não respeitar o confinamento obrigatório", disse à Lusa fonte da GNR.

A GNR dá conta de que, na sequência da informação de que um homem estaria a circular na via pública, infringido o seu dever de confinamento obrigatório, "os militares da Guarda detiveram o homem pelo crime de desobediência e propagação de doença" naquela cidade".

"A GNR tem levantados vários autos de contraordenação por incumprimento da obrigatoriedade do uso de máscaras ou viseiras em estabelecimento comerciais no concelho de Miranda do Douro", indicou a mesma fonte.