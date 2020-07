Situação de calamidade prolongada por mais 15 dias em 19 freguesias da Grande Lisboa

O Governo vai manter todas as restrições na região da Grande Lisboa por mais 15 dias. As 19 freguesias vão manter-se em situação de calamidade e a Área Metropolitana fica em contingência.

O Executivo esteve esta segunda-feira à tarde reunido com os cinco autarcas dos cinco concelhos mais afetados pela Covid-19.

Segundo Mariana Vieira da Silva, que falava em conferência de imprensa em Lisboa, a medida foi tomada depois de serem ouvidos os presidentes dos municípios de Lisboa, Sintra, Loures, Amadora e Odivelas (todos no distrito de Lisboa), nos quais se localizam as 19 freguesias mais afetadas.

"Em todos estes cinco concelhos, nos últimos sete dias, pode-se verificar uma tendência decrescente dos novos casos. Esta é uma tendência que importa consolidar e não estamos em condições de ficar descansados, ela carece de um forte acompanhamento", afirmou.

A esse propósito, a governante referiu que a incidência de novos casos por cada 100 mil habitantes nesses concelhos desceu dos 154 para os 121.

Com a manutenção destas situações, em vigor desde 01 de julho, permanecem em vigor as restrições associadas, como a obrigação de encerramento da generalidade dos estabelecimentos comerciais às 20:00, a proibição de venda de álcool na estações de serviços e a limitação de ajuntamentos até 10 pessoas na Área Metropolitana de Lisboa e de cinco pessoas naquelas 19 freguesias.

A ministra da Presidência disse ainda que, "em geral", se verifica um cumprimento das regras, recusando a necessidade de serem criadas medidas adicionais no âmbito da fiscalização.

"Em geral, há um cumprimento das orientações e, sempre que não existe, as forças de segurança têm de estar regularmente a garantir que as regras sejam cumpridas", observou.

Mais 2 mortes e 306 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de um total de 1.662 mortes e 46.818 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

São mais duas vítimas mortais e mais 306 novos casos de infeção nas últimas 24 horas.

O número de doentes internados subiu para 467, mais 5 do que no domingo. Nos cuidados intensivos estão 63 pessoas, menos 1 do que no dia anterior.

Governo melhora recolha de dados sobre a Covid-19 para "reduzir erros"

As ferramentas utilizadas para analisar e tratar os dados relativos aos infetados com covid-19 estão a ser alvo de uma "intervenção profunda" para reduzir a "possibilidade de erros", disse hoje o secretário de Estado da Saúde.

"Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) encontram-se a fazer uma intervenção profunda nos sistemas de recolha e tratamento dos dados epidemiológicos com o objetivo de reduzir as tarefas manuais, acelerando o processo diário de elaboração do boletim (da Direção Geral de Saúde) e diminuindo a possibilidade de ocorrência de erros", afirmou António Lacerda Sales durante a conferência de imprensa para fazer um balanço da epidemia de covid-19 em Portugal.

OMS alerta: a pandemia de Covid-19 "vai piorar e piorar e piorar"

A pandemia provocada pelo novo coronavírus vai piorar ainda mais se todos os países não tomarem as precauções básicas sanitárias, avisa a Organização Mundial de Saúde (OMS).

"Permitam-me ser franco, demasiados países estão a ir na direção errada, o vírus (SARS-CoV2) continua a ser o inimigo público número um", sublinhou hoje o diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Em conferência de imprensa a partir da sede da OMS, em Genebra, o responsável reiterou: