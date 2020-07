Trump nega desentendimentos com médico da equipa de crise para a Covid-19

Nos Estados Unidos, Donald Trump nega desentendimentos com Anthony Fauci. O médico imunologista da equipa de crise para a Covid-19 tem sido alvo das críticas da Casa Branca por defender medidas que contrariam a estratégia política de Trump.

Anthony Fauci fez carreira nas epidemias do VIH, do Ébola, do Zika e da gripe suína reconheceu já que atual pandemia é o seu pior pesadelo tornado realidade

Trump irritado com opinião do mais famoso especialista em doenças infeciosas do país

Donald Trump ficou irritado com a opinião do mais famoso especialista em doenças infeciosas do país.

O veterano Anthony Fauci disse no senado que a economia não pode reabrir a correr sob pena dos Estados Unidos enfrentarem um surto descontrolado do coronavírus.

Trump diz que o país não pode ficar fechado muito mais tempo e que os governadores que mantém os estados fechados estão a tomar decisões políticas.