Viver um "novo normal". Os mais novos regressam às salas de aula na Indonésia

Depois de meses a estudar em casa, os estudantes de várias províncias da Indonésia voltaram às salas de aula. Aos que regressaram às aulas presenciais é exigido o cumprimento de regras, o "novo normal" devido à pandemia de covid-19.

Algumas regiões optaram por continuar com aulas online, principalmente, as que registam com regularidade surtos da doença.

As autoridades de saúde locais têm reforçado o discurso sobre o cumprimento do distanciamento social e da higienização das mãos, medidas que vão sendo acatadas pelos mais novos. O regime presencial foi apenas retomado no ensino primário e básico.

Facto é que, tal como noutros países, os pais mostram-se bastante preocupados com o bem-estar das crianças. É o caso de Habel Manafe, cujo filho frequenta uma escola em Kupang, que pediu aos estabelecimentos de ensino para adotarem protocolos rígidos.

"Para nós não é preciso dizer que, uma vez que as escolas reabrem, devem impor-se protocolos de saúde. Isso incluiu a implementação de medidas de distanciamento físico, como por exemplo, garantir a distância entre os alunos na sala de aula", afirmou ao The Jakarta Post, acrescentando que os alunos devem também usar máscara.