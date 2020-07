Covid-19: Brasil tem mais de 1,9 milhões de infetados

O Brasil totaliza 74.133 mortos e 1.926.824 casos de infeção pelo novo coronavírus, sendo que, desse total, 1.300 óbitos e 41.857 infetados foram registados nas últimas 24 horas, informou esta terça-feira o executivo.

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, 423 das 1.300 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados desta terça-feira, após confirmação da causa de óbito.

As autoridades de saúde locais investigam ainda a eventual relação de 3.928 mortes com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, e que foi registada oficialmente no país no final de fevereiro.

A taxa de letalidade da doença desceu hoje para os 3,8%, quando o país, com uma população estimada de 210 milhões de pessoas, tem uma incidência de 35,3 óbitos e 916,9 casos da doença por cada 100 mil habitantes.

O Brasil, segundo país com mais mortes e infetados do mundo, mas também o segundo com maior número de recuperados, registou até ao momento 1.209.208 casos de pacientes que conseguiram superar a Covid-19.

Segundo a tutela da Saúde, 643.483 infetados continuam sob acompanhamento.

São Paulo, o estado mais rico e populoso do país, é o foco da pandemia no Brasil, acumulando 386.607 casos confirmados e 18.324 vítimas mortais, seguido pelo Ceará, com 139.437 infetados e 6.977 óbitos.

Em terceiro lugar na lista de unidades federativas mais afetadas pelo novo coronavírus surge o Rio de Janeiro, que concentra oficialmente 132.822 casos de infeção e 11.624 mortos.

Já um consórcio formado pela imprensa brasileira, que decidiu colaborar na recolha de informações junto das secretarias de Saúde estaduais, anunciou que o país registou 1.341 mortes e 43.245 novos infetados nas últimas 24 horas, números superiores aos avançados pelo executivo.

No total, o consórcio formado pelos principais media do Brasil indicou que o país totaliza 1.931.204 casos e 74.262 vítimas mortais desde o início da pandemia.

O diretor para doenças infecciosas da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Marcos Espinal, afirmou que não há evidências de que o Brasil ou qualquer área do país tenha atingido a imunidade de grupo contra a Covid-19.

O termo diz respeito ao momento em que é atingida uma situação de proteção coletiva, em que grande parte da população está imune e impede que a pandemia se alastre.

"Para atingir essa imunidade, é estimado que entre 50% e 80% da população de determinado local tenha ficado imune ou infetada pelo vírus", indicou Espinal, citado pela imprensa brasileira, frisando que isso não ocorreu no Brasil.

Mais de 13,1 milhões de infetados no mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 573.091 pessoas e infetou mais 13,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 11:00 de Lisboa, já morreram pelo menos 573.091 pessoas e há mais de 13.124.130 casos infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Pelo menos 7.063.900 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.