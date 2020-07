Covid-19. Três meses de incerteza que afastaram os doentes dos hospitais

Os três meses de incerteza, com confinamento e regras de distanciamento, afastaram os doentes dos hospitais. No IPO de Lisboa e do Porto multiplicam-se os apelos para que os doentes retomem consultas e tratamentos.

As ciurgias caíram, em maio, em cerca de um terço, mas os efeitos da Covid-19 fizeram-se sentir ainda mais nas consultas.

Junho tem-se revelado já um mês de retoma, embora ligeira. Mas não se sabe quanto tempo vai ser necessário para recuperar os atrasos.

O plano para recuperar consultas e cirurgias canceladas no Serviço Nacional de Saúde durante a pandemia já está em marcha e a garantia foi dada pelo ministério da Saúde, que disse ter 38 milhões de euros para reforçar os serviços.

A comparação é feita entre janeiro a maio do ano passado e os mesmos cinco primeiros meses deste ano.

CONSULTAS À DISTÂNCIA

Nunca houve tantas consultas à distância, a grande maioria por telefone e só algumas por videoconferência.

Em muitos casos, até há alguns benefícios que podem justificar a manutenção, mesmo depois da pandemia.