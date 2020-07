Número de infetados em Setúbal duplicou no último mês

O número de infetados com o novo coronavírus em Setúbal duplicou no último mês. Há um mês, havia 126 casos confirmados no concelho. Esta terça-feira, a autarquia contabilizou 258.

O aumento de casos pode ser explicado pelos convívios sem distanciamento social e sem máscaras de jovens entre os 15 e os 30 anos. Os avisos chegam sobretudo de moradores e de proprietários de bares e de restaurantes.

Sem casos em lares e bairros sociais, a autarquia está preocupada, sobretudo com o aumento de infetados nos últimos dias, e apela aos jovens que aguentem "mais um pouco".

"Por outro lado, pensem nos pais e nos avós que têm em casa e no perigo de os contaminarem", realçou a presidente da Câmara, Maria das Dores Meira.

Setúbal está em situação de contingência porque faz parte da Área Metropolitana de Lisboa. Neste momento, o concelho regista 132 casos ativos e 2 pessoas internadas.