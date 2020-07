Oposição critica "vitimização" do ministro das Finanças

O ministro das Finanças admitiu fazer um novo orçamento suplementar ainda este ano, se a economia piorar mais do que o previsto.

Numa audição no Parlamento, João Leão confirmou que o défice será de 7% e acusou o PSD de ter aprovado medidas que agravam as contas do país.

Governo agrava estimativa do défice. Ministro das Finanças acredita que 2021 será ano de recuperação

O Governo reviu em alta a previsão do défice para este ano, que deverá ser de 7%.