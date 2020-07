Reino Unido ultrapassa os 45 mil mortos por Covid-19

O Reino Unido registou mais 85 mortes e mais 538 casos de infeção por covid-19 relativamente a terça-feira, de acordo com o Ministério da Saúde britânico.

Os dados atualizados pelas autoridades indicam que, desde o início da pandemia de covid-19 registam-se 45.053 mortes e 291.911 casos de contágio confirmados por teste.

Na terça-feira tinham sido registadas 138 mortes e 398 novos infetados.

Um surto de 114 casos nas últimas duas semanas na cidade inglesa de Blackburn levou à imposição de novas restrições, nomeadamente limites aos ajuntamentos e o uso obrigatório de máscaras em espaços fechados, para evitar um confinamento local como aconteceu em Leicester.

O diretor de saúde pública municipal, Dominic Harrison, disse à BBC que a taxa de infeção em Blackburn é de 47 por 100 mil pessoas, uma das mais altas do país, e que a transmissão está a acontecer sobretudo em famílias numerosas de origem asiática.

"O que pensamos que está a acontecer é que uma pessoa infetada mas assintomática vai para casa e contagia outros membros da família e isso só se torna visível quando alguém mostra sintomas", explicou.

As autoridades locais admitiram que se a situação não estiver controlada dentro de uma semana, poderá ser necessário um regime de confinamento como aquele decretado em Leicester a 30 de junho, quando a taxa de infeção subiu para 157 casos por 100 mil habitantes.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, disse que o governo vai avaliar na quinta-feira as restrições em Leicester, que implicou que bares, cafés e restaurantes continuem encerrados, ao contrário do que acontece no resto do país.

Multa pode chegar aos 110 euros para quem não usar máscara no Reino Unido

O uso de máscara é obrigatório em lojas e supermercados ingleses a partir do dia 24 de julho e para quem não cumprir, a multa pode chegar aos 110 euros.

