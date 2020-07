Governo não espera muitos emigrantes no verão

A secretária de Estado das Comunidades diz que não são esperados muitos emigrantes este verão.

Berta Nunes diz que a maioria não virá a Portugal porque perdeu rendimentos com a crise provocada pela Covid-19 ou porque os patrões ameaçaram com despedimentos caso tenham de cumprir quarentena no regresso.

A secretária de Estado diz, no entanto, que os que vierem não vão representar um risco para as aldeias.

Veja também: