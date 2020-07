Menos emigrantes esperados no verão. Falta de dinheiro para viajar é um dos motivos

Para milhares de emigrantes verão é sinónimo de férias em Portugal. No entanto, este ano, muitos não vão regressar ao país de origem, sobretudo por falta de dinheiro.

Em entrevista à agência Lusa, a secretária de Estado das Comunidades confirma que não são esperados muitos emigrantes este verão.

Berta Nunes explica que a pandemia do novo coronavírus provocou perda de rendimentos. Mas há outros fatores a retrair os emigrantes portugueses, como as dificuldades na deslocação de pessoas ou até pressões de patrões para cancelarem as férias em Portugal.

A secretária de Estado reafirma que Portugal é um país seguro e que as fronteiras terrestres e aéreas estão abertas para receber os emigrantes, desde que sejam cumpridas as regras da Direção-Geral da Saúde.