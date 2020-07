Moradores de Barcelona aconselhados a ficar em casa devido ao aumento de casos

Espanha está a registar um novo aumento de infetados com coronavírus. Os moradores de Barcelona foram mesmo aconselhados a ficar em casa.

O Governo catalão prepara-se para limitar a livre circulação em Barcelona, onde há já três bairros em vigilância.

A porta-voz do executivo regional, Meritxell Budó, apelou aos cidadãos para não irem passar o fim de semana a segundas residências e anunciou o encerramento de cinemas, teatros e discotecas, e a proibição de reuniões com mais de dez pessoas assim como as visitas a lares.

O país atingiu na quinta-feira o número mais alto de infetados desde o final do estado de emergência a 21 de junho. Entretanto, já foram registados mais de 170 surtos localizados.

Veja também: