Covid-19: Brasil com 34.177 novos casos e 1.163 mortes em 24 horas

O Brasil registou 34.177 novas infeções e 1.163 mortes associadas ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde.

O maior país da América do Sul já contabilizou 2.046.328 casos e 77.851 mortes devido à covid-19 desde o final de fevereiro, quando o primeiro caso foi registado no Brasil.

O Ministério da Saúde brasileiro informou também que 1.321.036 pessoas já recuperaram da doença e 647.441 ainda estão sob acompanhamento.

Investigada a eventual relação de 3.832 mortes com o novo coronavírus

A tutela investiga ainda a eventual relação de 3.832 mortes com o novo coronavírus.

Um consórcio de empresas de comunicação social que também divulga os números da pandemia recolhidos junto das secretarias de saúde dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal informou que o país somou 33.959 casos confirmados de infeção por covid-19 no último dia, havendo um total de 2.048.697 pessoas já infetadas pela doença no país.

Segundo este consórcio, nas últimas 24 horas foram registadas 1.110 mortes associadas à covid-19, atingindo um total de 77.932 óbitos.

Sociedade Brasileira de Infectologia contra o uso de cloroquina

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) anunciou, em comunicado, ser contra o uso da cloroquina no tratamento da covid-19.

A organização médica brasileira citou estudos publicados recentemente em revistas científicas para alertar que o fármaco não deve ser recomendado ou utilizado em pacientes em qualquer fase da infeção, inclusive na prevenção da covid-19.

Questionado sobre esta posição, o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Angotti Neto, afirmou em conferência de imprensa que o Governo brasileiro recebeu várias manifestações e estudos feitos por organizações e especialistas favoráveis e contrários ao uso da cloroquina, e que leva em consideração todas as informações enviadas.

Hélio Angotti Neto criticou ainda o que chamou de politização do debate em torno da cloroquina no tratamento da covid-19.