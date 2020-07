Mais 2 mortes e 313 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de 1.684 mortes e 48.390 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu de 1.682 para 1.684, mais duas em relação a sexta-feira, enquanto o número de infetados aumentou de 48.077 para 48.390, mais 313.

Lisboa e Vale do Tejo é a região onde o aumento dos casos continua a ser mais significativo com 241 dos 313 contabilizados.

Há 452 pessoas internadas, 65 estão nos cuidados intensivos.

O número de casos recuperados subiu de 32.790 para 33.153, mais 363.

A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, fez um alerta para quem esteve em contacto com pessoas infetadas com o novo coronavírus.

Graça Freitas disse que é necessário manter o isolamento, independentemente do teste ter dado negativo.

MINISTRA DA SAÚDE DIZ QUE NÃO HÁ MOTIVOS PARA ALTERAÇÕES NOS TRANSPORTES PÚBLICOS

A ministra da Saúde diz que não vê motivos para acabar, para já, com o limite de lotação dos transportes públicos.

As declarações foram feitas na sexta-feira, depois do ministro das Infraestruturas ter admitido a possibilidade de o Governo acabar com a regra dos dois terços.