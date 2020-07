Nasceu o primeiro bebé em Portugal infetado com o novo coronavírus durante a gravidez

Em todo o mundo há menos de uma dezena de casos confirmados de transmissão no útero.

Há duas semanas nasceu o primeiro bebé infetado durante a gravidez em Portugal. Trata-se de um menina que apresentou sintomas graves de Covid-19 à nascença, como pneumonia e falta de ar.

Está ainda nos cuidados intensivos e continua a testar positivo.

Primeiro caso registado de um bebé infetado durante a gravidez em todo o mundo foi em França

Uma equipa de médicos de França anunciou o primeiro caso comprovado de Covid-19 passado durante a gravidez. A mulher estava infetada com o novo coranavírus, que foi transmitido ao filho ainda no útero.

De acordo com o The Guardian, o menino recém-nascido desenvolveu uma inflamação no cérebro poucos dias após nascer, uma condição provocada depois de o vírus atravessar a placenta e estabelecer uma infeção antes do nascimento.

O BEBÉ TEVE UMA BOA RECUPERAÇÃO

O estudo de caso, publicado na Nature Communications, segue o nascimento de vários bebés com Covid-19, que os médicos suspeitam ter contraído o vírus no útero.

Até agora, os médicos não conseguiram descartar a possibilidade de os bebés terem sido infetados durante ou logo após o parto.

"Infelizmente, não há dúvida sobre a transmissão neste caso", disse Daniele De Luca, diretora médica de pediatria e cuidados intensivos neonatais do Hospital Antoine Béclère, em Paris.