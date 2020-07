Covid-19: Índia regista recorde de casos em 24 horas

A Índia registou 38.902 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, um número recorde, aumentando o total de infetados para 1.077.618, segundo o Ministério da Saúde local.

Nas últimas 24 horas registaram-se 543 mortes, aumentando o total de óbitos por covid-19 no país para 26.816.

Segundo o Ministério da Saúde indiano, o número de pessoas que tem recuperado da infeção continua a aumentar, agora à taxa de 62,82%, e 677.422 foram dadas como curadas.

De acordo com os especialistas, a Índia deverá testemunhar uma série de surtos de infeção nas áreas mais rurais. As autoridades locais continuam a impor confinamentos direcionados em várias zonas do país que registam surtos.

A Índia é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois de Estados Unidos e do Brasil.