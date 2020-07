Madeira mantém 102 casos de covid-19

A Madeira mantém o total de 102 casos de covid-19, já com 94 doentes recuperados e oito ativos, menos um do que no sábado, indicou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASASÚDE).

"Hoje há um novo caso recuperado a reportar, tratando-se de um residente no concelho de Santa Cruz [zona leste da ilha] , que cumpriu isolamento no seu domicílio", refere a entidade, em comunicado.

O IASAÚDE esclarece que os oito casos ativos são importados e foram identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas na Unidade de Rastreio de covid-19 do Aeroporto da Madeira, em funcionamento desde o dia 1 de julho.

Do total de casos ativos, quatro encontram-se em isolamento na Unidade de Internamento Polivalente dedicada ao novo coronavírus no Hospital Central do Funchal.

O IASAÚDE informa que, no contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total de 8.662 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 17:30 de hoje.

Por outro lado, no que respeita ao total de testes realizados na Região Autónoma da Madeira, foram já processadas 34.421 amostras.

"À data, 9.970 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso à aplicação 'MadeiraSafeToDiscover', 4.570 estão em vigilância ativa", lê-se no comunicado.

Até às 18:00 de hoje, foram contabilizadas no arquipélago 1.559 notificações de casos suspeitos de covid-19, 1.457 das quais não se confirmaram.

Em Portugal, morreram 1.689 pessoas das 48.636 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.