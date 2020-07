Autoridades cada vez mais preocupadas com situação da Covid-19 na Catalunha

As autoridades espanholas estão cada vez mais preocupadas com a situação na Catalunha e, devido a um grande aumento no número de casos de Covid-19, milhões de pessoas foram aconselhadas a ficar em casa.

Nem todas estão a seguir as recomendações.

Tribunal da Catalunha confirma confinamento em Lleida

Um tribunal da Catalunha deu razão ao Governo regional e confirmou a ordem de confinamento decretada em Lleida e noutros seis municípios vizinhos.

Depois de ver anulada por um tribunal a ordem de confinamento, o Governo regional “bateu o pé” e emitiu novo decreto. A decisão agora confirmada por outro magistrado estará em vigor durante 15 dias e obriga ao recolhimento obrigatório.

O objetivo é travar um dos maiores surtos ativos de Covid-19 em todo o país.